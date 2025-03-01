Дисквалификация Моуринью за расизм в адрес «Галатасарая» и оскорбление 4-го судьи сокращена с четырех матчей до двух
Дисквалификация Жозе Моуринью сокращена вдвое.
27 февраля было объявлено, что главный тренер «Фенербахче» дисквалифицирован на 4 матча за расизм в адрес «Галатасарая» и оскорбление 4-го судьи после дерби. Также Моуринью был оштрафован на 42 500 евро.
После апелляции «Фенербахче» наказание тренера было сокращено: дисквалификация уменьшена с 4 игр до двух, штраф – с 1,6 млн турецких лир (примерно 42 500 евро) до 558 тысяч лир (примерно 14 775 евро).
Таким образом, Моуринью пропустит только воскресный матч с «Антальяспором», так как одну игру дисквалификации португалец уже отбыл в Кубке Турции.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
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