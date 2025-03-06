Грулев о карьере в Европе: «Не вижу смысла ехать в клуб-середняк из условной Сербии на худшие финансовые и бытовые условия. РПЛ просто сильнее»
— За границей варианты были?
— А кому в хорошем европейском клубе понадобится футболист, который полтора года толком не играет? Думаю, там не рассматривали мою кандидатуру.
— А когда играл?
— Конкретных предложений не было.
— А желание?
— Я бы поехал. Но правильно Аршавин говорит: сначала нужно понять куда. Ехать абы куда, лишь бы в Европу, думаю, не стоит. Европа Европе рознь. Как Заха [Захарян] поехал — это одно дело.
— Хороший пример?
— Конечно. А смысла ехать в клуб-середняк из условной Сербии на худшие финансовые и бытовые условия я не вижу. Российский чемпионат просто сильнее. У нас хорошая лига. Понятно, что хочется поиграть на более высоком уровне. Заха поехал в Испанию — и молодец. Чалов — тоже.
— Греция круче РПЛ?
— Тоже сильный чемпионат, ПАОК — хороший клуб. Плюс еврокубки есть. С финансовой и инфраструктурной точки зрения, мне кажется, там тоже все в порядке, – сказал форвард «Пари НН».
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