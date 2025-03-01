Грулев о переходе в «Пари НН»: «До последнего не хотелось уходить из «Динамо». Личка честно сказал: «Тебе лучше уйти туда, где будешь больше играть»

Вячеслав Грулев высказался о своем переходе из «Динамо» в «Пари НН».

— Любой футболист хочет играть. А с точки зрения игровой практики я не получал ничего. Конечно, до последнего не хотелось уходить из «Динамо». Думал, что-то еще могу поменять, переломить и доказать, что достоин играть в основе.

К сожалению, не получилось. Поэтому принял решение переходить, поскольку у меня сейчас по возрасту, можно сказать, золотые годы. Мне 25 лет. И, если буду сидеть на скамейке, перспективы станут не очень хорошие.

— Летом окончательно поняли, что тренер «Динамо» Марцел Личка не рассчитывает на вас?

— Ну, я и первый его сезон в «Динамо» тоже провел с минимальным игровым временем. И летом не перешел в «Пари НН» только из-за того, что случился рецидив травмы.

— С Марцелом обсуждали ситуацию?

— Да, он честно сказал: «Тебе лучше уйти туда, где будешь больше играть. Потому что в «Динамо» не будешь получать супермного игрового времени». Все объяснил адекватно. Поэтому мы пожали руки и попрощались, – сказал Грулев.

В 5 матчах текущего сезона Мир РПЛ на счету форварда 1 гол.