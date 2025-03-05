Директор «Пари НН»: «Нижний Новгород развивается. У нас есть конкуренция со стороны айтишников, баскетболистов, хоккеистов, но мы стараемся выигрывать хорошие квартиры»

В «Пари НН» рассказали о борьбе за квартиры с хоккеистами и баскетболистами.

– Клуб, наверное, выделил вам хорошую квартиру с видом на Волгу?

– Я сам выбирал. Квартира хорошая, действительно. С видом на Волгу, конечно, мне Волга нравится.

Но я живу здесь один, постоянно нахожусь в Нижнем, в Москву практически не езжу. Был там только 31 декабря, а 1 января уже вернулся, провожу время тут в офисе.

Город стал практически родным, мне все действительно очень нравится, я не лукавлю. Даже когда не работал здесь, часто сюда приезжал.

– У новичков, надо думать, квартиры тоже с видом на Волгу?

– Мы с этим помогаем ребятам. Весино, Кастильо, Груля, Кокшаров нашли жилье. Грулев смотрел квартиру в моем доме, тоже с видом на Волгу.

Здесь важно быть ближе к стадиону, чтобы быстро и до тренировочной базы доехать. Понятно, что расстояния не такие, как в Москве, но Борский мост сейчас на ремонте, иногда реверсивное движение, можно в пробку встать. Важно жить где-то рядом, чтобы в короткие сроки попасть на тренировку и обратно, не тратить лишнее время в дороге.

Квартиры здесь классные, город развивается, много хорошей недвижимости, которую компании и в аренду сдают. У нас есть конкуренция со стороны айтишников, баскетболистов, хоккеистов, но мы стараемся выигрывать хорошие квартиры, – сообщил спортивный директор «Пари НН » Александр Удальцов .