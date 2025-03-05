Директор «Пари НН»: «Нижний Новгород развивается. У нас есть конкуренция со стороны айтишников, баскетболистов, хоккеистов, но мы стараемся выигрывать хорошие квартиры»
– Клуб, наверное, выделил вам хорошую квартиру с видом на Волгу?
– Я сам выбирал. Квартира хорошая, действительно. С видом на Волгу, конечно, мне Волга нравится.
Но я живу здесь один, постоянно нахожусь в Нижнем, в Москву практически не езжу. Был там только 31 декабря, а 1 января уже вернулся, провожу время тут в офисе.
Город стал практически родным, мне все действительно очень нравится, я не лукавлю. Даже когда не работал здесь, часто сюда приезжал.
– У новичков, надо думать, квартиры тоже с видом на Волгу?
– Мы с этим помогаем ребятам. Весино, Кастильо, Груля, Кокшаров нашли жилье. Грулев смотрел квартиру в моем доме, тоже с видом на Волгу.
Здесь важно быть ближе к стадиону, чтобы быстро и до тренировочной базы доехать. Понятно, что расстояния не такие, как в Москве, но Борский мост сейчас на ремонте, иногда реверсивное движение, можно в пробку встать. Важно жить где-то рядом, чтобы в короткие сроки попасть на тренировку и обратно, не тратить лишнее время в дороге.
Квартиры здесь классные, город развивается, много хорошей недвижимости, которую компании и в аренду сдают. У нас есть конкуренция со стороны айтишников, баскетболистов, хоккеистов, но мы стараемся выигрывать хорошие квартиры, – сообщил спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий