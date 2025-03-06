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У Кейна больше всех голов (75) среди игроков топ-5 лиг после перехода в «Баварию»

Харри Кейн сделал дубль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» (3:0).

Форвард забил 75-й гол с момента перехода в «Баварию» во всех турнирах – это лучший показатель среди игроков топ-5 лиг Европы с лета 2023 года.

Также Кейн забил больше всех мячей (17) в Лиге чемпионов за этот период. Кроме того, 9 голов нападающего в текущем розыгрыше – рекорд для английских игроков за один сезон в эпоху Лиги чемпионов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
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