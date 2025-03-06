Кейн забил 30-й и 31-й голы за «Баварию» в сезоне – дубль «Байеру». У форварда 9 мячей в 10 играх ЛЧ
Харри Кейн забил 30-й и 31-й голы в сезоне-2024/25.
31-летний форвард «Баварии» и сборной Англии головой открыл счет на 9-й минуте в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера» (3:0, второй тайм), а на 75-й реализовал пенальти..
Всего в 34 матчах сезона Кейн забил 31 гол и сделал 8 ассистов во всех турнирах.
В 10 матчах Лиги чемпионов на счету англичанина 9 голов, включая покер в ворота «Динамо» Загреб (9:2). Столько же голов в турнире забил только Роберт Левандовски («Барселона», 9 голов), а больше мячей у Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, 10).
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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