Кейн забил 30-й и 31-й голы за «Баварию» в сезоне – дубль «Байеру». У форварда 9 мячей в 10 играх ЛЧ

Харри Кейн забил 30-й и 31-й голы в сезоне-2024/25.

31-летний форвард «Баварии» и сборной Англии головой открыл счет на 9-й минуте в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера » (3:0, второй тайм), а на 75-й реализовал пенальти..

Всего в 34 матчах сезона Кейн забил 31 гол и сделал 8 ассистов во всех турнирах.

В 10 матчах Лиги чемпионов на счету англичанина 9 голов, включая покер в ворота «Динамо» Загреб (9:2). Столько же голов в турнире забил только Роберт Левандовски («Барселона», 9 голов), а больше мячей у Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, 10).

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.