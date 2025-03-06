Кейн, Эдегор, Родриго и Алиссон претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хавбек «Арсенала » Мартин Эдегор сделал дубль и отдал голевой пас в матче с ПСВ (7:1).

Вингер «Реала » Родриго забил гол в игре с «Атлетико» (2:1).

Форвард «Баварии» Харри Кейн сделал дубль в матче с «Байером» (3:0).

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон сыграл на ноль в матче с «ПСЖ» (1:0), парижане 9 раз попали в створ ворот.