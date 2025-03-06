Кейн, Эдегор, Родриго и Алиссон претендуют на звание игрока недели в ЛЧ
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор сделал дубль и отдал голевой пас в матче с ПСВ (7:1).
Вингер «Реала» Родриго забил гол в игре с «Атлетико» (2:1).
Форвард «Баварии» Харри Кейн сделал дубль в матче с «Байером» (3:0).
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон сыграл на ноль в матче с «ПСЖ» (1:0), парижане 9 раз попали в створ ворот.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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