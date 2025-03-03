Фонсека получил 0 из 10 за матч с «Брестом» от L’Équipe. Тренер «Лиона» накричал в лицо судье и был удален, его команда выиграла – 2:1

L’Équipe поставил Паулу Фонсеке самый низкий балл из возможных.

«Лион » обыграл «Брест » в 24-м туре Лиги 1 (2:1).

Тем не менее, несмотря на победу, Фонсека получил от L’Équipe 0 баллов из 10.

Тренер «Лиона» был удален с поля в концовке встречи, когда выразил негодование по поводу просмотра ВАР возможного пенальти в пользу «Бреста».

Португалец накричал в лицо главному судье Бенуа Мийо в момент, когда тот показывал ему красную карточку.

Тренер «Бреста» Эрик Руа получил 6 баллов.

Лучшими среди игроков стали форвард «Лиона» Александр Ляказетт и полузащитник «Бреста» Махди Камара – у них по 7 баллов.