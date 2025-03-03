Фонсека получил 0 из 10 за матч с «Брестом» от L’Équipe. Тренер «Лиона» накричал в лицо судье и был удален, его команда выиграла – 2:1
L’Équipe поставил Паулу Фонсеке самый низкий балл из возможных.
«Лион» обыграл «Брест» в 24-м туре Лиги 1 (2:1).
Тем не менее, несмотря на победу, Фонсека получил от L’Équipe 0 баллов из 10.
Тренер «Лиона» был удален с поля в концовке встречи, когда выразил негодование по поводу просмотра ВАР возможного пенальти в пользу «Бреста».
Португалец накричал в лицо главному судье Бенуа Мийо в момент, когда тот показывал ему красную карточку.
Тренер «Бреста» Эрик Руа получил 6 баллов.
Лучшими среди игроков стали форвард «Лиона» Александр Ляказетт и полузащитник «Бреста» Махди Камара – у них по 7 баллов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
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