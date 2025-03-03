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  • Судья Мийо о конфликте с Фонсекой: «Он пытался ударить головой, по сути, был легкий контакт носами. Я старался сохранить самообладание и стоял, как статуя»
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Судья Мийо о конфликте с Фонсекой: «Он пытался ударить головой, по сути, был легкий контакт носами. Я старался сохранить самообладание и стоял, как статуя»

Судья, на которого накричал Паулу Фонсека, рассказал об эпизоде.

В воскресенье «Лион» обыграл «Брест» в 24-м туре Лиги 1. 

Тренер «Лиона» Фонсека был удален с поля в концовке встречи, когда выразил негодование по поводу просмотра ВАР возможного пенальти в пользу «Бреста».

Португалец накричал в лицо главному судье Бенуа Мийо в момент, когда тот показывал ему красную карточку. В интервью L’Équipe Бийо объяснил, что по ходу игры уже делал предупреждение Фонсеке.

«Ситуация продолжала выходить из-под контроля. Он повел себя еще агрессивнее, по сути, он пытался нанести удар. Удар головой. Я остался стоять на месте, отчасти из-за неожиданности, но в основном для того, чтобы не отступать перед этой попыткой запугивания.

Игроки и, кажется, даже сотрудники службы безопасности, возможно, члены его штаба, вмешались, чтобы его оттащить. Он отошел... но затем снова вернулся. И только после этого окончательно покинул пределы поля.

Я даже не успел сообщить свое окончательное решение – не назначать пенальти в пользу «Бреста». Похоже, был легкий контакт носами… Это был момент шока, ведь такое поведение совершенно недопустимо для профессионального тренера. Я постарался сохранить самообладание и стоял, как статуя.

В целом, со мной все в порядке. Хотя, когда я пересмотрю записи, возможно, меня это впечатлит. Я, возможно, даже подумаю, что это выглядело довольно жестко. В любом случае, такое поведение нельзя оставлять безнаказанным», – сказал арбитр в интервью L’Équipe. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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