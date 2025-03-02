Фонсека накричал в лицо судье из-за красной карточки. Тренеру «Лиона» грозит до семи месяцев дисквалификации

Паулу Фонсека накричал на судью и может пропустить несколько месяцев.

«Лион » победил «Брест » в матче 24-го тура Лиги 1 (2:1).

В концовке встречи ВАР начал проверку на предмет возможного пенальти в пользу «Бреста», что вызвало бурное негодование со стороны главного тренера «Лиона».

Главный судья Бенуа Мийо подбежал к Фонсеке и показал ему красную карточку. В этот момент португалец вышел из себя и начал кричать арбитру прямо в лицо с расстояния в несколько сантиметров. Затем тренер ушел, но попытался вернуться, однако был оттеснен своими игроками и членами штаба.

Фото: кадр из трансляции

ВАР в итоге отклонил возможность назначения пенальти для «Бреста».

Согласно регламенту Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), Паулу Фонсека рискует получить до семи месяцев дисквалификации.