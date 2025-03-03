Дзюдоист Ринер о стычке Фонсеки с арбитром: «У нас стоит хоть немного открыть рот, сразу дисквалификация. Сделайте так же в футболе. Судьи, не стесняйтесь – раздавайте красные карточки»

Тедди Ринер призвал судей чаще показывать красные за агрессию в их сторону.

В воскресенье «Лион » обыграл «Брест » в 24-м туре Лиги 1.

Тренер «Лиона» Фонсека был удален с поля в концовке встречи, когда выразил негодование по поводу просмотра ВАР возможного пенальти в пользу «Бреста». Португалец накричал в лицо главному судье Бенуа Мийо в момент, когда тот показывал ему красную карточку.

«Я часто жалею о том, что судьи недостаточно раздают красные карточки. У нас в дзюдо стоит хоть немного открыть рот, сразу дисквалификация. Сделайте так же. Не стоит забывать, что, даже если это профессиональный спорт, он остается зрелищем, которое должно передавать определенные ценности.

Если можно дать совет: судьи, не стесняйтесь – раздавайте красные карточки. В какой-то момент надо прекратить физическое давление на арбитров. Нужно соблюдать фэйр-плей, оставаться в рамках. А я вижу, что эти рамки слишком часто нарушаются», – сказал пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер в интервью RTL.