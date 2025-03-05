Экс-судья Итурральде об удалении Кубарси: «Красная как из учебника, за лишение явной возможности забить гол»

Экс-судья поддержал удаление молодого игрока «Барселоны» в матче ЛЧ в Портуаглии.

«Барселона » играет на выезде с «Бенфикой» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов .

На 22-й минуте судья Феликс Цвайер удалил 18-летнего защитника Пау Кубарси , который пытался помешать убегавшему к воротам Эвангелосу Павлидису и в подкате сбил форварда.

– Красная как из учебника, за лишение явной возможности забить гол, так что все по делу. Атака по центру, поблизости нет других защитников.

– «Барса» утверждала, что сперва был фол со стороны нападающего.

– Я не вижу достаточной силы, чтобы обращать внимание на это, – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Cadena SER.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.