Браим о том, что кричал Симеоне «Поговори теперь!» после гола в ЛЧ: «Ничего не было. Я не помню»

Браим Диас отрицает, что обращался к Диего Симеоне после гола в дерби.

Вчера «Реал» обыграл «Атлетико» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Браим забил победный гол на 55-й минуте.

Во время празднования гола полузащитник «Реала », глядя на Симеоне , выкрикнул : «Поговори теперь, поговори теперь!» Момент показали в послематчевой студии на испанском Movistar.

Реакция Браима могла быть связана с тем, что во время пресс-конференции в понедельник накануне матча главный тренер «Атлетико » усомнился, что футболист выйдет на поле.

«Нет, нет, нет, ничего не было. Я не помню», – сказал Браим после матча.