Браим о том, что кричал Симеоне «Поговори теперь!» после гола в ЛЧ: «Ничего не было. Я не помню»
Браим Диас отрицает, что обращался к Диего Симеоне после гола в дерби.
Вчера «Реал» обыграл «Атлетико» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Браим забил победный гол на 55-й минуте.
Во время празднования гола полузащитник «Реала», глядя на Симеоне, выкрикнул: «Поговори теперь, поговори теперь!» Момент показали в послематчевой студии на испанском Movistar.
Реакция Браима могла быть связана с тем, что во время пресс-конференции в понедельник накануне матча главный тренер «Атлетико» усомнился, что футболист выйдет на поле.
«Нет, нет, нет, ничего не было. Я не помню», – сказал Браим после матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Tiempo
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