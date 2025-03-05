Браим – 5-й игрок «Реала» в XXI веке с голами в ворота «Атлетико» в трех турнирах. Он присоединился к Рамосу, Роналду, Бензема и Родриго

Браим – 5-й игрок «Реала» в XXI веке с голами в ворота «Атлетико» в 3 турнирах.

25-летний полузащитник принес победу своей команде в мадридском дерби в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (первый матч, 2:1).

Ранее Браим Диас забивал «Атлетико» за «Реал» в матчах Ла Лиги и Суперкубка Испании.

Он стал пятым игроком «Реала» в текущем столетии с голами в дерби в рамках трех различных турниров. Браим присоединился к Серхио Рамосу (голы в 4 разных турнирах), Криштиану Роналду , Кариму Бензема и Родриго (у всех – в 3).

Браим кричал Симеоне «Поговори теперь!» после гола в ЛЧ. Тренер «Атлетико» публично сомневался, что хавбек «Реала» сыграет