Итурральде не считает, что гол «Реала» нужно было отменять из-за Винисиуса: «Облак видит мяч, но не может его достать. Тут игра с изображениями и перспективой»

Бывший судья не считает, что гол «Реала» в ворота «Атлетико» нужно было отменить.

«Мадрид » дома победил «Атлетико» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов . На 55-й минуте решающий гол забил хавбек Браим Диас .

Бывший испанский судья Павел Фернандес заявил , что главный арбитр матча Клеман Тюрпен не должен был засчитывать гол Браима, так как в момент удара вингер Винисиус Жуниор находился в офсайде: «Винисиус был в офсайде и стоял перед Облаком, который из-за этого не видел удара. ВАР должен был сообщить Тюрпену».

«Тут проблема в игре с изображениями и перспективой.

Винисиус находится в движении, выходит от ворот, и мяч летит в сторону дальней штанги, куда Облак никак не может добраться. Как только мяч отделяется от ноги Браима, Облак уже видит его и пытается остановить, но не может этого сделать.

В футболе, когда движение игроков важно для прояснения ситуации из-за возможных помех вратарю, если вы размещаете фотографию, вы искажаете реальность. Это нормально для дискуссий в соцсетях, но тут ничего нет.

Более того, если вы сделаете фотографию этого момента не с этого ракурса, а с другого, это полностью изменит перспективу.

Облак стоит прямо и видит мяч. Если бы он не видел мяч, он не стоял бы прямо», – сказал экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес .

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