Экс-судья Фернандес о голе Браима: «Винисиус был в офсайде и стоял перед Облаком, который из-за этого не видел удара. ВАР должен был сообщить Тюрпену»
«Мадрид» дома победил «Атлетико» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На 55-й минуте решающий гол забил хавбек Браим Диас.
Бывший испанский судья Павел Фернандес заявил, что главный арбитр матча Клеман Тюрпен не должен был засчитывать гол Браима, так как в момент удара вингер Винисиус Жуниор находился в офсайде.
«В моменте с голом Браима Винисиус находится вне игры. Он на линии удара и в полутора метрах от Облака.
Голкипер «Атлетико» не может видеть момент удара, потому что перед ним игрок «Реала». У меня в этом нет никаких сомнений.
Это не ошибка главного судьи, проблема в ВАР, который не сообщил рефери», – сказал Фернандес.
Изображение: marca.com
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