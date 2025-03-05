«Барселона» в конце марта поймет, сможет ли тер Стеген вернуться в этом сезоне. Голкипер доволен ходом восстановления от травмы колена
Марк-Андре тер Стеген пока не знает, сыграет ли еще в этом сезоне.
Mundo Deportivo передает, что лишь в конце марта у «Барселоны» будет достаточно информации насчет того, стоит ли выпускать голкипера в этом сезоне или лучше отложить его возвращение до следующего.
Отмечается, что сам немец доволен и тем, как он восстанавливается, и тем, как с ним работают врачи, реабилитологи и тренер вратарей. Прогресс оценивается каждые семь дней.
В этом сезоне тер Стеген провел 6 матчей в Ла Лиге, прежде чем повредил колено. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
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