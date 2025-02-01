Флик о Шченсном: «Он первый номер «Барсы» на данный момент»
Ханси Флик видит Войчеха Шченсного основным вратарем «Барселоны».
В отсутствие травмированного Марка-Андре тер Стегена в распоряжении главного тренера «Барсы» есть два голкипера – Войчех Шченсны и Иньяки Пенья.
«На данный момент он (Шченсны) первый номер», – заявил Флик, отвечая на вопрос о вратарях перед матчем с «Алавесом».
Встреча 22-го тура Ла Лиги состоится завтра в 16:00 по московскому времени.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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