Флик о Шченсном: «Он первый номер «Барсы» на данный момент»

Ханси Флик видит Войчеха Шченсного основным вратарем «Барселоны».

В отсутствие травмированного Марка-Андре тер Стегена в распоряжении главного тренера «Барсы» есть два голкипера – Войчех Шченсны и Иньяки Пенья .

«На данный момент он (Шченсны) первый номер», – заявил Флик , отвечая на вопрос о вратарях перед матчем с «Алавесом».

Встреча 22-го тура Ла Лиги состоится завтра в 16:00 по московскому времени.