Тер Стеген намерен вернуться на поле в мае, восстановление идет лучше, чем ожидалось. Вратарь «Барсы» не играл с сентября

Марк-Андре тер Стеген может восстановиться быстрее, чем полагалось.

Вратарь «Барселоны» тер Стеген не играл с конца сентября из-за травмы колена, когда ему сделали операцию. Тогда ожидалось, что немец пропустит 8-9 месяцев.

Однако сейчас стало известно, что восстановление тер Стегена идет лучше, чем ожидалось. Вратарь намерен вернуться на поле в мае.