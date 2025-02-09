Тер Стеген намерен вернуться на поле в мае, восстановление идет лучше, чем ожидалось. Вратарь «Барсы» не играл с сентября
Марк-Андре тер Стеген может восстановиться быстрее, чем полагалось.
Вратарь «Барселоны» тер Стеген не играл с конца сентября из-за травмы колена, когда ему сделали операцию. Тогда ожидалось, что немец пропустит 8-9 месяцев.
Однако сейчас стало известно, что восстановление тер Стегена идет лучше, чем ожидалось. Вратарь намерен вернуться на поле в мае.
Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
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