«Барса» и Пенья отложили переговоры о продлении контракта до лета. Клуб хочет, чтобы вратарь остался

Вопрос о будущем Иньяки Пеньи решится летом.

Нынешнее соглашение вратаря «Барселоны» рассчитано до 30 июня 2026 года. Клуб уже заключил новые договоры со всеми игроками, чьи контракты истекали к этой дате.

В случае с Пеньей вопрос о продлении сотрудничества был отложен до лета – стороны начнут переговоры в июне, сообщает Marca. «Блауграна» хочет, чтобы Иньяки остался. В клубе учли урок этого сезона и понимают, что в составе должны быть два резервных вратаря – роль основного останется за Марк-Андре тер Стегеном . Каталонцы считают, что Андер Астралага и Диего Кочен еще не готовы играть на таком уровне.

Позиция самого игрока пока неизвестна.

Напомним, ранее Пенья опоздал на тренировку команды перед матчем с «Атлетиком» в полуфинале Суперкубка Испании (2:0), из-за чего в стартовом составе каталонцев вышел Войчех Шченсны. Иньяки затем провел еще несколько матчей, но с 18 января не выходил на поле.

«Барса» и Шченсны готовы продлить контракт еще на сезон. Решение примут весной, основываясь на выступлениях вратаря