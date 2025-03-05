Киммих пока не принял, но и не отверг «топ-контракт» от «ПСЖ» до 2029 года. Переговоры с «Баварией» возобновятся в четверг

Стали известны детали предложения «ПСЖ» Йозуа Киммиху.

Сообщалось , что парижский клуб сделал 30-летнему немецкому полузащитнику «Баварии» предложение о переходе в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

По данным Флориана Плеттенберга, речь идет о «топ-контракте». Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Однако Йозуа пока не принял, но и не отверг предложение «Пари Сен-Жермен ».

В то же время за последние 48 часов были позитивные разговоры между футболистом и спортивным директором «Баварии» Максом Эберлем , и хавбек снова дал понять, что готов продлить контракт. Новые переговоры должны начаться в четверг.

В текущем сезоне Киммих провел 23 матча в Бундеслиге, забил один гол и сделал пять результативных передач. Подробная статистика игрока доступна здесь .

«Бавария» отозвала новый контракт для Киммиха. Что дальше?