Киммих пока не принял, но и не отверг «топ-контракт» от «ПСЖ» до 2029 года. Переговоры с «Баварией» возобновятся в четверг
Стали известны детали предложения «ПСЖ» Йозуа Киммиху.
Сообщалось, что парижский клуб сделал 30-летнему немецкому полузащитнику «Баварии» предложение о переходе в летнее трансферное окно на правах свободного агента.
По данным Флориана Плеттенберга, речь идет о «топ-контракте». Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Однако Йозуа пока не принял, но и не отверг предложение «Пари Сен-Жермен».
В то же время за последние 48 часов были позитивные разговоры между футболистом и спортивным директором «Баварии» Максом Эберлем, и хавбек снова дал понять, что готов продлить контракт. Новые переговоры должны начаться в четверг.
В текущем сезоне Киммих провел 23 матча в Бундеслиге, забил один гол и сделал пять результативных передач. Подробная статистика игрока доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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