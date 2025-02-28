«Арсенал» сделал предложение Киммиху. «Бавария» готова дать игроку не больше 20-22 млн евро в год, Йозуа сомневается (Флориан Плеттенберг)
Действующее соглашение 30-летнего полузащитника «Баварии» с клубом рассчитано до конца июня 2025 года.
По информации инсайдера Sky Sport Флориана Плеттенберга, лондонцы и еще один неназванный клуб отправили Киммиху письменное предложение о переходе. Это одна из причин, почему Йозуа сомневается в продлении контракта с мюнхенцами.
Отмечается, что игрок сообщил «Баварии» о поступивших запросах. Переговоры с мюнхенцами о продлении еще продолжаются. Команда готова дать хавбеку контракт до 2028 года и зарплату 20-22 млн евро в год до вычета налогов.
В текущем сезоне Киммих провел 36 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил один гол и сделал девять результативных передач.
«Бавария» отозвала предложение Киммиху о продлении контракта на улучшенных условиях. В клубе устали от колебаний игрока и хотят четкого ответа
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