Магуайр и Угарте из-за травм пропустят 1-й матч «МЮ» с «Сосьедадом»

«Манчестер Юнайтед» потерял еще двоих игроков.

ESPN сообщает, что в игре против «Реал Сосьедад » в Лиге Европы , запланированной на 6 марта, не примут участия Харри Магуайр и Мануэль Угарте . Сегодня и защитник, и хавбек пропустили тренировку из-за проблем со здоровьем.

В предварительную заявку «МЮ » попали всего 18 футболистов, из которых лишь 15 – полевые.