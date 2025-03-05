Магуайр и Угарте из-за травм пропустят 1-й матч «МЮ» с «Сосьедадом»
«Манчестер Юнайтед» потерял еще двоих игроков.
ESPN сообщает, что в игре против «Реал Сосьедад» в Лиге Европы, запланированной на 6 марта, не примут участия Харри Магуайр и Мануэль Угарте. Сегодня и защитник, и хавбек пропустили тренировку из-за проблем со здоровьем.
В предварительную заявку «МЮ» попали всего 18 футболистов, из которых лишь 15 – полевые.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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