Лисандро о травме «крестов»: «Операция прошла отлично! Благодарен за невероятную поддержку «МЮ» и Аргентины. Я чувствовал беспомощность, теперь пора отдать все процессу реабилитации»

Лисандро Мартинес высказался об операции на колене.

Защитник «Манчестер Юнайтед » порвал крестообразную связку колена и перенес операцию в Лондоне. Срок восстановления игрока может составить от шести месяцев до года.

«Сегодня, после нескольких бурных дней, когда я позволил себе почувствовать и принять свою печаль, беспомощность, неуверенность, страхи и глубокий эмоциональный дисбаланс, я возвращаюсь к своей сущности и ценностями, которые помогают мне смотреть на вещи с более добродушной и позитивной точки зрения.

Я чувствую огромную благодарность за невероятную работу и поддержку «Ман Юнайтед», федерации Аргентины , моей семьи, друзей, партнеров по команде и всех, кто нашел время, чтобы отправить мне сообщение с поддержкой.

Операция прошла отлично! Теперь пришло время отдать все, что у меня есть, все сердце и душу, процессу реабилитации», – написал аргентинский защитник «МЮ» в инстаграме.

Фото: instagram.com