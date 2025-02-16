Лисандро о травме «крестов»: «Операция прошла отлично! Благодарен за невероятную поддержку «МЮ» и Аргентины. Я чувствовал беспомощность, теперь пора отдать все процессу реабилитации»
Защитник «Манчестер Юнайтед» порвал крестообразную связку колена и перенес операцию в Лондоне. Срок восстановления игрока может составить от шести месяцев до года.
«Сегодня, после нескольких бурных дней, когда я позволил себе почувствовать и принять свою печаль, беспомощность, неуверенность, страхи и глубокий эмоциональный дисбаланс, я возвращаюсь к своей сущности и ценностями, которые помогают мне смотреть на вещи с более добродушной и позитивной точки зрения.
Я чувствую огромную благодарность за невероятную работу и поддержку «Ман Юнайтед», федерации Аргентины, моей семьи, друзей, партнеров по команде и всех, кто нашел время, чтобы отправить мне сообщение с поддержкой.
Операция прошла отлично! Теперь пришло время отдать все, что у меня есть, все сердце и душу, процессу реабилитации», – написал аргентинский защитник «МЮ» в инстаграме.
Фото: instagram.com
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