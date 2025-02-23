Мазрауи травмировал колено в игре с «Эвертоном». Защитника «МЮ» обследуют в понедельник
Нуссаир Мазрауи из «Манчестер Юнайтед» получил травму.
ESPN сообщает, что защитник повредил колено в игре с «Эвертоном» (2:2) в 26-м туре АПЛ. Он пожаловался на неприятные ощущения в середине второго тайма и был заменен.
27-летний футболист в понедельник пройдет медобследование, которое поможет установить тяжесть травмы.
В этом сезоне Мазрауи провел 26 матчей в АПЛ и сделал один голевой пас. По объему игрового времени он уступает только Андре Онана, Бруну Фернандешу и Диогу Далоту.
Подробно со статистикой марокканца можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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