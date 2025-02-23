Мазрауи травмировал колено в игре с «Эвертоном». Защитника «МЮ» обследуют в понедельник

Нуссаир Мазрауи из «Манчестер Юнайтед» получил травму.

ESPN сообщает, что защитник повредил колено в игре с «Эвертоном » (2:2) в 26-м туре АПЛ . Он пожаловался на неприятные ощущения в середине второго тайма и был заменен.

27-летний футболист в понедельник пройдет медобследование, которое поможет установить тяжесть травмы.

В этом сезоне Мазрауи провел 26 матчей в АПЛ и сделал один голевой пас. По объему игрового времени он уступает только Андре Онана , Бруну Фернандешу и Диогу Далоту.

Подробно со статистикой марокканца можно ознакомиться здесь .