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«МЮ» ищет в Манчестерском университете студентов и сотрудников, способных помочь с разработкой алгоритма прогнозирования травм

«Манчестер Юнайтед» обратился за помощью к студентам.

По данным Manchester Evening News, манкунианцы рассчитывают создать алгоритм, который позволит прогнозировать травмы.

С этой целью представители клуба связались с Манчестерским университетом. «МЮ» хочет узнать, есть ли среди студентов или сотрудников учебного заведения те, кто обладает необходимыми навыками.

В прошлом сезоне в «Юнайтед» было зафиксировано 66 случаев, связанных с травмами или заболеваниями. В этом сезоне проблемы с повреждениями тоже остаются. Так, последние матчи с «Эвертоном» и «Ипсвичем» пропускали по разным причинам 9 футболистов.

Источник в «МЮ» сообщил, что клуб использует обширные научные данные для управления нагрузками на игроков, чтобы попытаться уменьшить количество травм и избежать их.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
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