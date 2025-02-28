«МЮ» ищет в Манчестерском университете студентов и сотрудников, способных помочь с разработкой алгоритма прогнозирования травм
«Манчестер Юнайтед» обратился за помощью к студентам.
По данным Manchester Evening News, манкунианцы рассчитывают создать алгоритм, который позволит прогнозировать травмы.
С этой целью представители клуба связались с Манчестерским университетом. «МЮ» хочет узнать, есть ли среди студентов или сотрудников учебного заведения те, кто обладает необходимыми навыками.
В прошлом сезоне в «Юнайтед» было зафиксировано 66 случаев, связанных с травмами или заболеваниями. В этом сезоне проблемы с повреждениями тоже остаются. Так, последние матчи с «Эвертоном» и «Ипсвичем» пропускали по разным причинам 9 футболистов.
Источник в «МЮ» сообщил, что клуб использует обширные научные данные для управления нагрузками на игроков, чтобы попытаться уменьшить количество травм и избежать их.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
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