Агент Виртца опроверг переговоры с «Ман Сити»: «Фэйковые новости»

Агент Флориана Виртца опроверг переговоры с «Манчестер Сити».

Ранее Bild сообщил, что полузащитник «Байера » является приоритетной целью «горожан» в летнее трансферное окно. Клуб готов заплатить за игрока 150 миллионов евро.

Также появлялась информация , что «Ман Сити » пытался подписать Виртца зимой и напрямую обращался к футболисту и его окружению.

Как передает журналист Доминик Шнайдер, агент Джованни Бранчини назвал сообщения о контактах с «Манчестер Сити» «фэйковыми новостями» и заявил, что «никак не вовлечен» в работу «горожан» над трансфером Виртца .