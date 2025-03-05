Агент Виртца опроверг переговоры с «Ман Сити»: «Фэйковые новости»
Агент Флориана Виртца опроверг переговоры с «Манчестер Сити».
Ранее Bild сообщил, что полузащитник «Байера» является приоритетной целью «горожан» в летнее трансферное окно. Клуб готов заплатить за игрока 150 миллионов евро.
Также появлялась информация, что «Ман Сити» пытался подписать Виртца зимой и напрямую обращался к футболисту и его окружению.
Как передает журналист Доминик Шнайдер, агент Джованни Бранчини назвал сообщения о контактах с «Манчестер Сити» «фэйковыми новостями» и заявил, что «никак не вовлечен» в работу «горожан» над трансфером Виртца.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport Witness
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