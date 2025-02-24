«Ман Сити» летом планирует расстаться с де Брюйне, Бернарду, Гюндоганом, Грилишем и еще 3 игроками. Пеп считает, что футболисты уже не вернутся на пик формы (Саша Тавольери)

Семь игроков могут покинуть «Манчестер Сити» предстоящим летом.

По данным журналиста Саши Тавольери, по окончании нынешнего сезона «горожане» планируют масштабную перестройку команды, которая позволила бы бороться за трофеи в следующем сезоне.

Летом «Манчестер Сити» намерен расстаться с игроками, которые, по мнению Пепа Гвардиолы , уже не смогут вернуться на свой лучший уровень. В частности, тренер не рассчитывает на Джека Грилиша , Кевина Де Брюйне , Бернарду Силву , Джона Стоунза, Матео Ковачича, Илкая Гюндогана и Эдерсона – все эти игроки получили уведомление о необходимости найти новый клуб и покинуть «Ман Сити» в первые дни летнего трансферного окна.

Также сообщается, что «Манчестер Сити» ведет переговоры с агентами защитника «Ювентуса» Андреа Камбьязо и хавбека «Торино» Самуэле Риччи. Кроме того, «горожане» следят за Флорианом Виртцем, подписание которого серьезно обсуждается в клубе последние несколько месяцев.