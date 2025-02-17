«Ман Сити» зимой обращался напрямую к Виртцу и его окружению. Атакующий полузащитник хотел завершить этот сезон в «Байере»

«Манчестер Сити» этой зимой пытался подписать Флориана Виртца.

Сообщается, что английский клуб напрямую обращался к футболисту и его окружению.

Но сам атакующий полузащитник хотел завершить этот сезон в «Байере ».

Также отмечается, что для подписания немца «Манчестер Сити » нужно заплатить 100 миллионов евро плюс добавить процент, связанный с приростом стоимости в случае дальнейшей продажи.

В этом сезоне Флориан Виртц забил 9 голов и сделал 9 передач в 22 матчах Бундеслиги.