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  • Коул о голе Альвареса «Реалу» в ЛЧ: «Сенсация, за весь вечер не было ничего лучше. Хулиан в будущем выиграет «Золотой мяч», думаю»
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Коул о голе Альвареса «Реалу» в ЛЧ: «Сенсация, за весь вечер не было ничего лучше. Хулиан в будущем выиграет «Золотой мяч», думаю»

Джо Коул считает, что Хулиан Альварес поборется за «Золотой мяч» в будущем.

Бывший полузащитник сборной Англии прокомментировал гол нападающего «Атлетико» в ворота «Реала» во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).

«Забить Куртуа с такого угла – это просто великолепно. Он касается мяча шнурками. Это изящный удар, достаточно ровный. За весь вечер не было гола лучше. Это сенсация.

Он выиграл все, он добился всего. Ему 25 лет, и я все еще думаю, что в ближайшие пять лет мы увидим его лучшую игру. Думаю, в будущем он выиграет «Золотой мяч», – сказал Коул.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: TNT Sports
logoХулиан Альварес
logoАтлетико
logoЛига чемпионов УЕФА
logoТибо Куртуа
logoРеал Мадрид
logoЗолотой мяч
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