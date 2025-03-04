У Альвареса 6 (5+1) очков в 4 последних матчах. Форвард «Атлетико» забил «Реалу»
Хулиан Альварес забил в четвертом матче подряд.
Нападающий «Атлетико» сравнял счет в игре с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, первый тайм).
На счету аргентинского футболиста 5 забитых мячей и 1 результативный пас в 4 последних матчах. Альварес забивал в каждой из этих игр.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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