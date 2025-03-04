У Альвареса 6 (5+1) очков в 4 последних матчах. Форвард «Атлетико» забил «Реалу»

Хулиан Альварес забил в четвертом матче подряд.

Нападающий «Атлетико » сравнял счет в игре с «Реалом » в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, первый тайм).

На счету аргентинского футболиста 5 забитых мячей и 1 результативный пас в 4 последних матчах. Альварес забивал в каждой из этих игр.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .