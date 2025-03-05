Альварес – 3-й игрок «Атлетико» в XXI веке с голами «Реалу» на «Бернабеу» в 2 матчах подряд, после Форлана и Гризманна
Хулиан Альварес забил «Реалу» на «Бернабеу» в двух матчах подряд.
Нападающий «Атлетико» сравнял счет на 32-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, второй тайм). Ранее в сезоне Альварес забил в гостевом дерби в Ла Лиге 8 февраля (1:1).
Альварес стал третьим игроком «Атлетико» в XXI веке, забивавшим «Реалу» в двух гостевых матчах подряд. До него это удалось Диего Форлану в 2010 году и Антуану Гризманну в 2017-м.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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