Альварес – 3-й игрок «Атлетико» в XXI веке с голами «Реалу» на «Бернабеу» в 2 матчах подряд, после Форлана и Гризманна

Хулиан Альварес забил «Реалу» на «Бернабеу» в двух матчах подряд.

Нападающий «Атлетико» сравнял счет на 32-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, второй тайм). Ранее в сезоне Альварес забил в гостевом дерби в Ла Лиге 8 февраля (1:1).

Альварес стал третьим игроком «Атлетико » в XXI веке, забивавшим «Реалу » в двух гостевых матчах подряд. До него это удалось Диего Форлану в 2010 году и Антуану Гризманну в 2017-м.