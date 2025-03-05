Альварес про 1:2 в дерби в ЛЧ: «Атлетико» контролировал игру, но «Реал» забил в нужные моменты. У нас есть еще 90 минут при своих болельщиках»

Хулиан Альварес считает, что «Атлетико» контролировал игру в дерби с «Реалом».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико » уступил со счетом 1:2.

«Они забили в нужные моменты. Мы очень быстро пропустили, затем сравняли счет. Мы контролировали матч и игру, но они играли на своем поле, и у них отличный состав. Но мы знаем, что осталось еще 90 минут.

Гол был отличным, было здорово сравнять счет, и у нас были шансы, чтобы их реализовать. У нас осталось 90 минут дома при наших болельщиках», – сказал нападающий «Атлетико» в интервью Movistar.