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  • Агент Антони о словах Аморима: «Связывать неуспех в «МЮ» только с физической формой поверхностно, это обесценивает Ла Лигу. Дело в обстановке – в Манчестере в него недостаточно верили»
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Агент Антони о словах Аморима: «Связывать неуспех в «МЮ» только с физической формой поверхностно, это обесценивает Ла Лигу. Дело в обстановке – в Манчестере в него недостаточно верили»

Агент Антони отреагировал на слова Рубена Аморима о физической форме бразильца.

Ранее главный тренер «МЮ» высказался об игре Антони за «Бетис», куда вингер перешел на правах аренды: «Без физической подготовки в Англии непросто против любой команды. В Испании он намного лучше».

«Мы уважаем мнение тренера Рубена Аморима, но абсолютно не согласны с его анализом. Связывать неуспех Антони в «Манчестер Юнайтед» исключительно с физическим состоянием очень поверхностно, этот аргумент не отражает реальности.

Правда в том, что Антони не был достаточно значим, в него недостаточно верили, а это необходимо, чтобы показывать свой лучший футбол. Из 15 матчей во главе «МЮ» Аморим выпускал Антони только в девяти, в общей сложности он сыграл 252 минуты. Это всего 18,6% возможного игрового времени. Как можно судить о спортсмене без минимальной последовательности действий, подтверждающей его состоятельность?

Заявление тренера – хотя, возможно, это и не входило в его намерения, – в конечном итоге обесценивает Ла Лигу и испанские турниры. Чемпионат Испании – один из самых конкурентных лиг в мире, лучшие команды которой постоянно играют в финальных стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Реальность такова, что после перехода в «Бетис» Антони стал одним из лучших игроков команды и всего чемпионата и демонстрирует весь свой потенциал, когда для него созданы подходящие условия для развития. Это подтверждает, что проблема была не в физической форме, а в обстановке и в том, как к нему относились в Манчестере.

Многие игроки, не добившись успеха в «Юнайтед», становятся успешными в других клубах, и это заставляет нас задуматься, действительно ли проблема кроется в самих игроках», – сказал Жуниор Педросо.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Manchester Evening News
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