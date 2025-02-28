Антони об уходе из «МЮ»: «В футболе всегда есть давление, но оно сильнее в бразильских фавелах, когда думаешь о своей семье и прочем»

Антони высказался о давлении на футболистов.

Таким образом бразильский вингер отреагировал на вопрос о переходе из «Манчестер Юнайтед » в «Бетис » на правах аренды.

«В футболе всегда есть давление, но оно сильнее в бразильских фавелах, когда живешь там, думаешь о своей семье и обо всем прочем.

Давление – естественная часть жизни футболиста, и мы должны знать, как с ним справляться, будь то критика или похвала», – отметил Антони в интервью Kooora.