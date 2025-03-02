Аморим об Антони: «Без физической подготовки в Англии непросто против любой команды. В Испании он намного лучше»

Рубен Аморим объяснил, чем обусловлена разница игры Антони в АПЛ и Ла Лиге.

Вингер «Манчестер Юнайтед» зимой перешел в «Бетис » на правах аренды. В 7 матчах в Испании он набрал 5 (3+2) очков по системе «гол+пас».

«Когда вы играете против любой команды в Англии, важно физическое состояние. Если у вас нет физической подготовки, вам придется очень непросто.

Антони сейчас [выступает] намного лучше в Испании. Это [из-за] многих факторов, но я гарантирую вам, что дело в физической подготовке», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » в интервью Рио Фердинанду для TNT Sports.