Антони хочет остаться в «Бетисе» еще на год. У вингера «МЮ» 3+2 в 7 матчах за испанский клуб
Антони хочет остаться в «Бетисе» еще на год.
25-летний вингер выступает за испанский клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». Срок соглашения истекает в конце сезона, право выкупа не предусмотрено.
Бразилец провел за «Бетис» семь матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.
«На днях Антони сказал мне, что хочет остаться еще на год. Он счастлив здесь и был удивлен условиями, которые мы предоставили ему, чтобы он освоился в городе после приезда», – сказал генеральный директор «Бетиса» Рамон Аларкон в эфире программы El Pelotazo.
Аморим об Антони: «Без физической подготовки в Англии непросто против любой команды. В Испании он намного лучше»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости