Антони хочет остаться в «Бетисе» еще на год. У вингера «МЮ» 3+2 в 7 матчах за испанский клуб

Антони хочет остаться в «Бетисе» еще на год.

25-летний вингер выступает за испанский клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед ». Срок соглашения истекает в конце сезона, право выкупа не предусмотрено.

Бразилец провел за «Бетис» семь матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.

«На днях Антони сказал мне, что хочет остаться еще на год. Он счастлив здесь и был удивлен условиями, которые мы предоставили ему, чтобы он освоился в городе после приезда», – сказал генеральный директор «Бетиса » Рамон Аларкон в эфире программы El Pelotazo.

Аморим об Антони: «Без физической подготовки в Англии непросто против любой команды. В Испании он намного лучше»