«Если «Ливерпуль» переедет «ПСЖ», я буду разочарован. Вижу прогресс парижан, пощечины сделали их лучше». Ротен о матче ЛЧ
Жером Ротен поделился ожиданиями от матча ЛЧ «ПСЖ» – «Ливерпуль».
«ПСЖ» дома сыграет с «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию, начало – в 23:00 по московскому времени.
«Я буду очень разочарован, если не получится борьбы, то есть «Ливерпуль» просто разгромит, переедет «ПСЖ», и все плохое, что было свойственно парижанам в выездных играх ЛЧ, вернется.
В этом сезоне разговоры в духе «у нас есть время» чуть не привели к тому, что команда попала в ловушку (парижане вышли в стыковые матчи с 15-го места в общем этапе – Спортс’‘).
Но все же я чувствую прогресс в подходе команды к большим матчам Лиги чемпионов. Они использовали полученные пощечины, чтобы стать лучше», – сказал бывший полузащитник парижан Ротен в эфире RMC Sport.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: PlanetePSG.com
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