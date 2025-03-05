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  • «Если «Ливерпуль» переедет «ПСЖ», я буду разочарован. Вижу прогресс парижан, пощечины сделали их лучше». Ротен о матче ЛЧ
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«Если «Ливерпуль» переедет «ПСЖ», я буду разочарован. Вижу прогресс парижан, пощечины сделали их лучше». Ротен о матче ЛЧ

Жером Ротен поделился ожиданиями от матча ЛЧ «ПСЖ» – «Ливерпуль».

«ПСЖ» дома сыграет с «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию, начало – в 23:00 по московскому времени. 

«Я буду очень разочарован, если не получится борьбы, то есть «Ливерпуль» просто разгромит, переедет «ПСЖ», и все плохое, что было свойственно парижанам в выездных играх ЛЧ, вернется.

В этом сезоне разговоры в духе «у нас есть время» чуть не привели к тому, что команда попала в ловушку (парижане вышли в стыковые матчи с 15-го места в общем этапе – Спортс’‘).

Но все же я чувствую прогресс в подходе команды к большим матчам Лиги чемпионов. Они использовали полученные пощечины, чтобы стать лучше», – сказал бывший полузащитник парижан Ротен в эфире RMC Sport.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: PlanetePSG.com
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