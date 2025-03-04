Энрике о «Ливерпуле»: «Работу Клоппа было сложно улучшить, но Слот создал почти идеальную команду. Это мотивирует «ПСЖ» показать, что мы тоже на высоте»
Луис Энрике высоко оценил уровень «Ливерпуля» перед игрой с «ПСЖ».
Команды встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 5 марта во Франции.
«Ливерпуль» – один из лучших клубов Европы последних лет, они выиграли Лигу чемпионов в 2019 году.
Слоту было сложно улучшить работу Клоппа, но ему удалось создать почти идеальную команду. Это мотивирует нас показать, что мы тоже на высоте.
Результаты показывают, как развивается коллектив, и «ПСЖ» не хуже любого другого клуба в Европе.
Мы должны больше «Ливерпуля» владеть мячом, чаще создавать моменты и эффективно защищаться, как и во всех остальных играх», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMC Sport
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