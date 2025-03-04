Энрике о контратаках «Ливерпуля»: «Остановить их трио истребителей будет нелегко. Если «ПСЖ» сможет навязать свою игру, то не будет сильно страдать»
Луис Энрике высказался о контратакующей игре «Ливерпуля».
«ПСЖ» встретится с английским клубом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 5 марта во Франции.
«Это одна из лучших контратакующих команд в Европе. Мы постараемся держать мяч и не слишком мучиться в переходных фазах.
Нелегко будет остановить их трио истребителей, но если мы сможем навязать свой стиль игры, то не будем сильно страдать.
Задача состоит в том, чтобы не позволять «Ливерпулю» наносить нам урон в контратаках», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.
Энрике о «Ливерпуле»: «Работу Клоппа было сложно улучшить, но Слот создал почти идеальную команду. Это мотивирует «ПСЖ» показать, что мы тоже на высоте»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMC Sport
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