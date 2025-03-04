Энрике о контратаках «Ливерпуля»: «Остановить их трио истребителей будет нелегко. Если «ПСЖ» сможет навязать свою игру, то не будет сильно страдать»

Луис Энрике высказался о контратакующей игре «Ливерпуля».

«ПСЖ » встретится с английским клубом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 5 марта во Франции.

«Это одна из лучших контратакующих команд в Европе. Мы постараемся держать мяч и не слишком мучиться в переходных фазах.

Нелегко будет остановить их трио истребителей, но если мы сможем навязать свой стиль игры, то не будем сильно страдать.

Задача состоит в том, чтобы не позволять «Ливерпулю » наносить нам урон в контратаках», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике .

Энрике о «Ливерпуле»: «Работу Клоппа было сложно улучшить, но Слот создал почти идеальную команду. Это мотивирует «ПСЖ» показать, что мы тоже на высоте»