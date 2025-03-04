Слот о «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ: «Мы предпочли бы сыграть с «Бенфикой». Но придется смириться с жеребьевкой, «Ливерпуль» хочет участвовать в таких матчах»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о противостоянии с «ПСЖ».
Команды встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится завтра, 5 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.
«Мне очень нравится «Бенфика», но мы, вероятно, предпочли бы сыграть против «Бенфики», а не против «ПСЖ». Но это отличный стадион, «Ливерпуль» хочет участвовать в таких матчах... нам придется смириться с жеребьевкой.
[Кварацхелия] – отличный игрок. Он был в «Наполи» Спаллетти, команде, за которой мне очень нравилось наблюдать», – сказал Слот.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Мигеля Дилэйни
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