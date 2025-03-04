Слот о «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ: «Мы предпочли бы сыграть с «Бенфикой». Но придется смириться с жеребьевкой, «Ливерпуль» хочет участвовать в таких матчах»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о противостоянии с «ПСЖ».

Команды встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится завтра, 5 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Мне очень нравится «Бенфика », но мы, вероятно, предпочли бы сыграть против «Бенфики», а не против «ПСЖ ». Но это отличный стадион, «Ливерпуль » хочет участвовать в таких матчах... нам придется смириться с жеребьевкой.

[Кварацхелия ] – отличный игрок. Он был в «Наполи» Спаллетти, команде, за которой мне очень нравилось наблюдать», – сказал Слот.