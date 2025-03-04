«Игрок возрастной, шансов остаться у него было немного». Спортивный директор «Пари НН» Удальцов о просмотре хавбека «Амкала» Маврина

Александр Удальцов рассказал, почему «Пари НН» не оставил Василия Маврина.

«Понятно, что это игрок уже возрастной, шансов, наверное, остаться у него было немного, мы это понимали. Я думаю, что и он это понимал. Он в Павлове играл, потом в «Нижнем Новгороде», и нам показалось, что такую историю можно красиво докрутить.

Он приехал, посмотрел, попробовал себя. И для нас, я думаю, и для него это хорошая история.

Есть медийные плюсы, которые мы получили с точки зрения соцсетей, обсуждения. Но я думаю, что эмоции самого парня гораздо важнее и бесценнее в этой истории», – сказал спортивный директор «Пари НН».

Хавбек «Амкала » приезжал на просмотр в «Пари НН», где тренировался с командой и сыграл 15 минут в товарищеском матче против «Факела» (1:1).

Маврин все-таки сыграл за «Пари НН»: 4 касания, 1 точный пас. Что удалось легенде медиафутбола?