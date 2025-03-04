«Игрок возрастной, шансов остаться у него было немного». Спортивный директор «Пари НН» Удальцов о просмотре хавбека «Амкала» Маврина
«Понятно, что это игрок уже возрастной, шансов, наверное, остаться у него было немного, мы это понимали. Я думаю, что и он это понимал. Он в Павлове играл, потом в «Нижнем Новгороде», и нам показалось, что такую историю можно красиво докрутить.
Он приехал, посмотрел, попробовал себя. И для нас, я думаю, и для него это хорошая история.
Есть медийные плюсы, которые мы получили с точки зрения соцсетей, обсуждения. Но я думаю, что эмоции самого парня гораздо важнее и бесценнее в этой истории», – сказал спортивный директор «Пари НН».
Хавбек «Амкала» приезжал на просмотр в «Пари НН», где тренировался с командой и сыграл 15 минут в товарищеском матче против «Факела» (1:1).
Маврин все-таки сыграл за «Пари НН»: 4 касания, 1 точный пас. Что удалось легенде медиафутбола?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий