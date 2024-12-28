Директор «Пари НН» о СКА: «Не придумал, с кем сравнить – с «Сити», наверное. Читал интервью Ротенберга, там столько фраз, с ним тяжело конкурировать»
Директор «Пари НН» сравнил СКА с «Манчестер Сити».
– Роман Ротенберг сравнил «Торпедо» с футбольным «Тоттенхэмом». Можете ли вы в ответ сравнить СКА с каким-нибудь футбольным клубом?
– Я так и не придумал, с кем сравнить СКА. С «Сити», наверное. Утром читал очередное интервью Ротенберга. Тяжело с ним конкурировать. Там столько фраз.
– Получается, что вы сравнили его с Гвардиолой.
– С нынешним Гвардиолой? Это нужно уточнять сейчас, – заявил спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов.
Ротенберг о СКА и сборной: «6 матчей за 9 дней, 5 побед – мы на автопилоте. Словно КПК продолжается: «Локомотив» – Финляндия, «Торпедо» – «Тоттенхэм», «Адмирал» – Латвия. Очень тяжелый период»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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