Карпин о «Динамо»: «Нереальная история, нет никакой почвы. Я не знаю, что меня может заставить пойти тренировать сейчас»

Валерий Карпин отреагировал на слухи о возможной работе в московском «Динамо».

– Говорят, вы можете оказаться в «Динамо». Очень легко представить: две-три недели отдохнул, логистика у этой команды гораздо проще, а цели амбициозные, да и нет в клубе никаких проблем

– Не надо себе этого представлять. Нереальная история. Нет никакой почвы. Не было и нет. А если будет, то… Не знаю, когда я захочу в это окунуться. Не знаю.

И не три недели мне нужно. Три месяца – минимум. Думаю, что больше. Я переехал в Москву . Перевез вещи. Провел несколько дней здесь. И я не знаю, что меня может заставить пойти тренировать сейчас.

– Общественное мнение! Много таких откликов. Мне довелось поучаствовать в эфире «Матч ТВ», и ведущий предложил голосовать: кто за Карпина в «Динамо»? «За» проголосовали Генич и Радимов, а я поднял две руки.

– Прекрасно! Поздравляю вас.

– Все имеет свою цену. Вы сейчас пассивно торгуетесь.

– С кем?

– С воображаемым «Динамо».

– Зачем мне торговаться? У меня есть сборная. Что может быть лучше? – сказал главный тренер сборной России Карпин, ранее покинувший «Ростов».