Личка о будущем в «Динамо»: «Если меня поменяет Карпин, это будет честь для меня. Тренер сборной России не какой-то ноунейм, верно?»
— Зимой много разговоров о вашем будущем, насколько крепки ваши позиции. Это нервирует? Отвлекает?
— Вообще не отвлекает. Да и я не пользуюсь соцсетями, мало читаю. Сейчас мой брат Марио прислал мне новость, что якобы Карпин летом может прийти в «Динамо». Но ситуация простая. Мой контракт действует до конца сезона, и случиться может все что угодно. Я как тренер знаю, что мне в любом клубе в любой момент могут сказать: «Спасибо, до свидания». В любой момент.
Вообще не думаю о таких вещах, это просто условие нашей работы. Моуринью сколько выиграл, и что? Ему сказали спасибо в «МЮ», потом сказали спасибо в «Роме».
А если все это читать... Выиграли — люди скажут: «Супер! Красавец! Браво!» Проиграли — те же люди тебя матом обложат. Не вижу смысла. Надо всегда стоять ногами на земле и делать свою работу как можно лучше, не думая, что будет завтра. Может, завтра выйду, а навстречу автомобиль. Так что живи сегодняшним днем и меняй все к лучшему сегодня.
— Но вы впервые в карьере работаете под таким давлением?
— Нет. В Бресте в Беларуси у моего «Динамо» был очень амбициозный президент. Я не успел один раз проиграть — он тут же пришел в раздевалку.
На все стараюсь смотреть позитивно. Если меня поменяет Карпин, главный тренер сборной России, то здесь нечего стыдиться. Это будет даже честь для меня. Не какой-то ноунейм же, верно? – сказал тренер «Динамо».
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