Гурцкая о «Динамо»: «Личку уберут в мартовскую паузу – не могли уволить под впечатлением от 3-го места в прошлом году. Карпин? Хотелось бы»
Тимур Гурцкая уверен в скором увольнении Марцела Лички из «Динамо».
– Сколько матчей вы даете Личке в «Динамо»?
– Две игры. В мартовскую паузу его уберут.
– Кто виноват в том, что его вовремя не уволили?
– «Динамо» было под впечатлением от третьего места в прошлом году, они не могут убрать тренера с третьим местом. Они бы с удовольствием его убрали.
– Кто должен его уволить?
– Должен принять решение, конечно, Гафин. Генеральный директор или председатель совета директоров.
– Карпин будет в «Динамо»?
– Мне бы этого хотелось, – сказал футбольный агент в шоу «Это футбол, брат!»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
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