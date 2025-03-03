  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гурцкая о «Динамо»: «Личку уберут в мартовскую паузу – не могли уволить под впечатлением от 3-го места в прошлом году. Карпин? Хотелось бы»
65

Гурцкая о «Динамо»: «Личку уберут в мартовскую паузу – не могли уволить под впечатлением от 3-го места в прошлом году. Карпин? Хотелось бы»

Тимур Гурцкая уверен в скором увольнении Марцела Лички из «Динамо».

– Сколько матчей вы даете Личке в «Динамо»?

– Две игры. В мартовскую паузу его уберут. 

– Кто виноват в том, что его вовремя не уволили?

– «Динамо» было под впечатлением от третьего места в прошлом году, они не могут убрать тренера с третьим местом. Они бы с удовольствием его убрали. 

– Кто должен его уволить? 

– Должен принять решение, конечно, Гафин. Генеральный директор или председатель совета директоров.

Карпин будет в «Динамо»?

– Мне бы этого хотелось, – сказал футбольный агент в шоу «Это футбол, брат!»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoМарцел Личка
logoпремьер-лига Россия
Тимур Гурцкая
Это футбол, брат!
Дмитрий Гафин
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тимур Гурцкая: «Личка занимается ерундой, приближает отставку всеми заявлениями. «Динамо» выглядит плохо, это к кому вопрос? Должен честно сказать: «Я мудак, ####### матч»
58вчера, 16:21
Личка верит в чемпионство «Динамо»: «Год назад в нас никто не верил, а мы боролись до конца. Но с «Ростовом» на поле было мало игроков, ментально готовых догнать лидеров»
24вчера, 16:12
Личка о будущем в «Динамо»: «Если меня поменяет Карпин, это будет честь для меня. Тренер сборной России не какой-то ноунейм, верно?»
1628 февраля, 07:57
Главные новости
Мирзов о питании в Рамадан: «После 6 вечера, когда солнце зайдет. Кушать вообще не хочется»
5 минут назад
Нино сравнил Петербург и Рио: «Главное отличие – уровень безопасности. В России я могу спокойно погулять с семьей и посидеть в парке. Рио – очень густонаселенный и подвижный город»
3039 минут назад
Радимов о Смолове в «Краснодаре»: «Это про выход на замену на 15-20 минут. 75 минут матча Федя – подкаст»
652 минуты назад
Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. 43-летний специалист может работать помощником в РПЛ
39сегодня, 09:17Фото
Шансы «Спартака» на чемпионство выросли до 27,9%. Вероятность титула «Зенита» – 37,8%, «Краснодара» – 26,3% (Opta)
49сегодня, 09:01Фото
Ищем «играющего тренера» для SEO-команды. Ждем вас, чтобы выводить Спортс’’ в поисковый топ!
сегодня, 09:00Вакансия
Марсело о Роналду и Месси: «Понятия «лучший в истории» не существует, нам повезло играть с ними в одно время. Многие хотят сравнить их, забывая насладиться обоими»
63сегодня, 08:43
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» против «Атлетико», «Арсенал» в гостях у ПСВ, «Боруссия» примет «Лилль», «Брюгге» сыграет с «Астон Виллой»
50сегодня, 08:30
«Русские и сербы – братья. Российские флаги на матче баскетбольной «Црвены Звезды» держали многие из 20 тысяч человек». Защитник «Зенита» Мимович о народах
68сегодня, 08:28
Ямаль о Флике: «Хороший человек, я многому у него научился. Он знает, что нужно каждому игроку – это заставляет уважать его как тренера»
10сегодня, 08:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» поздравил «Црвену Звезду» с 80-летием: «С днем рождения, друзья! 🇷🇸 🇷🇺»
7 минут назад
Егор Титов: «Спартак» – главный претендент на чемпионство по качеству футбола. Станкович – великий футболист, прекрасный тренер с фантастическими человеческими качествами»
616 минут назад
Давиташвили о Кварацхелии: «Магазины во Франции закрываются рано, иногда даже в обед. Хвичу это удивило – потребовалось 4-5 дней, чтобы привыкнуть»
221 минуту назад
Игроки и тренеры «Чайки» подхватили вирус на сборах в Турции. Переболела вся команда, у Калешина была температура 40
сегодня, 09:15Видео
Матч «Циндао Вест Кост» – «Ухань Фри Таунс», прерванный из-за проливного дождя, доиграли c 18-й минуты на следующий день. Хозяева победили 2:0
сегодня, 08:18Видео
ПСВ – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
3сегодня, 07:58
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Пахтакор» против «Аль-Хилаля», «Шанхай Порт» принимает «Йокогама Ф. Маринос»
2сегодня, 07:49
«Реал» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
5сегодня, 07:46
Радимов о травме Тюкавина: «Вероятность того, что «Динамо» станет чемпионом, приблизилась к 0,1%. Особенно в контексте игры с «Ростовом»
8сегодня, 07:35
Экс-тренер «МЮ» Бенни Маккарти возглавил сборную Кении. Команда идет на 108-м месте в рейтинге ФИФА
5сегодня, 07:22