Гурцкая о «Динамо»: «Личку уберут в мартовскую паузу – не могли уволить под впечатлением от 3-го места в прошлом году. Карпин? Хотелось бы»

Тимур Гурцкая уверен в скором увольнении Марцела Лички из «Динамо».

– Сколько матчей вы даете Личке в «Динамо»?

– Две игры. В мартовскую паузу его уберут.

– Кто виноват в том, что его вовремя не уволили?

– «Динамо» было под впечатлением от третьего места в прошлом году, они не могут убрать тренера с третьим местом. Они бы с удовольствием его убрали.

– Кто должен его уволить?

– Должен принять решение, конечно, Гафин. Генеральный директор или председатель совета директоров.

– Карпин будет в «Динамо»?

– Мне бы этого хотелось, – сказал футбольный агент в шоу «Это футбол, брат!»