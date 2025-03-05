Валерий Карпин: «Даже сейчас всем-всем нужен результат от сборной. Вдруг мы кого-то не обыграем в 3 или 5 мячей? У вас же произойдет реакция: все пропало!»
Валерий Карпин высказался об ожиданиях от сборной России.
В марте российская национальная команда встретится со сборной Замбии.
– Адреналин и стресс от официального матча не сравнить с очередным контрольным. В день контрольного матча можно и пошутить, и посмеяться. Официальный матч – всегда стресс и ответственность. Получается, вы себя лишили этого. С Замбией можно настраиваться на спокойный лад, потрясений не ожидается.
– Может, я именно этого и хочу прямо сейчас? Чтобы у меня не было такого стресса! Но стресс-то будет! Потому что надо выигрывать и расти. Вдруг мы кого-то не обыграем в три или пять мячей? Дальше у вас же произойдет реакция: все пропало!
Даже сейчас всем-всем нужен результат от сборной, – сказал главный тренер сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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