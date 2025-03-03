Карпин о малом количестве россиян в топ-клубах РПЛ: «Тренер себе не враг. Если считает, что только трое готовы играть в старте, то так и есть»

Валерий Карпин объяснил малое количество россиян в составах топ-клубов Мир РПЛ.

«Я был гендиректором и тренером «Спартака », а также наставником других команд. Любой тренер себе не враг. Если он считает, что только трое россиян готовы играть в стартовом составе, то так и есть.

Каждый клуб ведет кадровую политику, исходя из задачи», – сказал главный тренер сборной России в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».