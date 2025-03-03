Губерниев о Дугласе: «Нужно отдавать долги родине, если получил гражданство. Если он патриот и не рассматривает Россию как дойную корову, то должен играть за нас, а не за Бразилию»
Бразильский игрок «Зенита» попал в расширенные списки сборных России и Бразилии. Осенью 2024 года футболист получил гражданство Российской Федерации.
«Если человек получает российское гражданство, то нужно отдавать долги родине. Если он настоящий патриот России и не рассматривает нашу страну как дойную корову, то должен ехать играть за нас, а не за Бразилию.
Дугласу Сантосу же давали паспорт, чтобы он приносил пользу российскому футболу, правильно? Вот пусть приносит. А дальше уже решает Карпин, он ведь за результат отвечает», – сказал спортивный комментатор.
«Если Дуглас не сыграет за Россию, то может через ФИФА вернуться в сборную Бразилии. Тогда он уже не сможет играть за нашу сборную и будет считаться легионером». Спортивный юрист о Сантосе
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