Губерниев о Дугласе: «Нужно отдавать долги родине, если получил гражданство. Если он патриот и не рассматривает Россию как дойную корову, то должен играть за нас, а не за Бразилию»

Дмитрий Губерниев высказался о попадании Дугласа Сантоса в состав двух сборных.

Бразильский игрок «Зенита » попал в расширенные списки сборных России и Бразилии . Осенью 2024 года футболист получил гражданство Российской Федерации.

«Если человек получает российское гражданство, то нужно отдавать долги родине. Если он настоящий патриот России и не рассматривает нашу страну как дойную корову, то должен ехать играть за нас, а не за Бразилию.

Дугласу Сантосу же давали паспорт, чтобы он приносил пользу российскому футболу, правильно? Вот пусть приносит. А дальше уже решает Карпин , он ведь за результат отвечает», – сказал спортивный комментатор.

«Если Дуглас не сыграет за Россию, то может через ФИФА вернуться в сборную Бразилии. Тогда он уже не сможет играть за нашу сборную и будет считаться легионером». Спортивный юрист о Сантосе