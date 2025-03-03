Карпин о мартовском сборе России: «Есть еще один соперник, который может появиться в последний момент»
Валерий Карпин сообщил, что у России может появиться новый соперник на март.
Ранее стало известно, что в марте российская сборная сыграет с командой Замбии, а в июне проведет домашний матч против Нигерии и сыграет на выезде со сборной Беларуси.
«Надеюсь, Замбия к нам приедет, и мы с Замбией сыграем. Есть еще один соперник, который может появиться в последний момент. С Замбией же будем отталкиваться от себя, а не от соперника.
Да, игры не влияют на отбор, но идут в зачет ФИФА, так что игры важные», – сказал главный тренер сборной России в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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