Карпин о мартовском сборе России: «Есть еще один соперник, который может появиться в последний момент»

Валерий Карпин сообщил, что у России может появиться новый соперник на март.

Ранее стало известно, что в марте российская сборная сыграет с командой Замбии, а в июне проведет домашний матч против Нигерии и сыграет на выезде со сборной Беларуси.

«Надеюсь, Замбия к нам приедет, и мы с Замбией сыграем. Есть еще один соперник, который может появиться в последний момент. С Замбией же будем отталкиваться от себя, а не от соперника.

Да, игры не влияют на отбор, но идут в зачет ФИФА , так что игры важные», – сказал главный тренер сборной России в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».